الرياض 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسحدَّدت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة الطائرة انطلاق بطولة المملكة للبراعم، التي ستقام على ثلاث مراحل، بمشاركة جميع أندية المملكة لمواليد 2008م فما فوق، فيما ستكون معاير الأطوال مطبقة من الادوار التمهيدية حتى النهائيات.وستبدأ المرحلة الأولى في تاريخ 9 حتى 12 نوفمبر القادم، ومن المقرر أن تُلعب بنظام المجموعات في كل منطقة، على أن يتاهل أفضل 12 فريقاً من جميع مناطق المملكة، فيما تبدأ المرحلة الثانية في تاريخ 1 حتى 4 فبراير 2023م، وستقسم الأندية المتأهلة إلى مجموعتين، إذ ستلعب كل مجموعة بنظام الدوري من دور واحد، في حين تبدأ المرحلة الثالثة (النهائيات) خلال المدة من 2023/5/31م حتى 2023/6/3م، وسيتحدد آلية ونظام هذه المرحلة لاحقاً.وأكدَ مقرر اللجنة الفنية للكرة الطائرة عبدالعزيز الرميحي أن اتحاد اللعبة برئاسة الدكتور خالد الزغيبي، يسعى دائماً لبناء جيل جديد يسهم في رفع مستوى كرة الطائرة السعودية، وذلك عبر التركيز على الفئات السنية، مؤكداً حرصهم في اتحاد اللعبة على استمرار إقامة مثل هذه البطولات، لتحقيق الأهداف التي تخدم هذه اللعبة مستقبلاً، لاسيما أنها من الألعاب الرياضية التي تحظى بشعبية كبيرة في المملكة، لافتاً الانتباه إلى أن مشروع بهذا الشكل، يحتاج إلى بذل الجهد وتعاون الجميع، خصوصاً الأندية، بوصفها شريك أساسي في المنظومة.// انتهى //22:24ت م0109