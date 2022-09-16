الرياض 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واستتواصل غدًا منافسات الدوري السعودي الرديف في نسخته الأولى حيث يلتقي فريقا أبها والفيحاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، وذلك بعد يوم واحد من لقائهما على مستوى دوري روشن للمحترفين، حيث يقام الدوري الرديف بنظام المباريات المرادفة لدوري المحترفين.وكان الدوري السعودي الرديف انطلق الخميس بإقامة مباراة وحيدة شهدت فوز الفتح على الطائي بنتيجة 4-1، حيث يشارك في الدوري 7 أندية هي الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة.وتقام المسابقة بنظام الدوري الكامل "ذهاب وإياب" على أن تكون مبارياتها مرادفة لمباريات دوري المحترفين للفرق المشاركة بمجموع 42 مباراة في الموسم، فيما يتم السماح لكل نادٍ بتسجيل 20 لاعبًا في قائمة المباريات وفق عدة اشتراطات تتمثل في أن يكون اللاعب مسجلًا في قائمة الفريق الأول، كما يحق للاعبين المسجلين في كشوفات النادي بالدرجة الأدنى المشاركة في مباريات الدوري الرديف.ومن المقرر أن تحصل الأندية المشاركة في الدوري على دعمٍ مالي قدره مليوني ريال، إضافة إلى جوائز الدوري التي يبلغ 2,825,000 ريال،إلى جانب زيادة عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول من 30 إلى 35 لاعبًا.// انتهى //22:27ت م0111