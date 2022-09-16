الدمام20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسواصلت أندية الصفا والخليج ومضر والوحدة حصدها للعلامة الكاملة بواقع 4 نقاط، بعد ختام مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، للموسم الرياضي 2022-2023م.وأسفرت نتائج مباريات الجولة عن فوز الصفا على الزلفي بنتيجة (28-33)، وانتصار الخليج على المحيط بنتيجة (31-22)، وتفوق الوحدة على الترجي بنتيجة (21-26)، وتغلب مضر على الابتسام بنتيجة (24-32)، واستطاع النور تحقيق فوزه الأول هذا الموسم على القارة بنتيجة (27-34)، وبفارق هدف وحيد تمكن الهدى من تجاوز الأهلي بنتيجة (31-30).ومن المقرر أن تتوقف منافسات البطولة لمدة 10 أيام، على أن تعود يوم الاثنين بعد القادم الموافق 26 سبتمبر 2022م، بخوض 6 مباريات ضمن الجولة الثالثة.//انتهى//22:35ت م0112