الرياض 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واساختتمت أعمال الاجتماع العشرين لأصحابِ السموِّ والمعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور وزراء الإسكان بدول الخليج، وذلك في فندق "الفيرمونت" بالعاصمة الرياض.وناقشَ قادة القطاع السكني بدول المجلس خلال الاجتماع عدد من المحاور لتعزيز ما تحقَّقَ من نجاحات في مسيرة العمل الخليجي، يأتي في مقدمتها إستراتيجية العمل الإسكاني المشترك، وسُبل التعاون والتشارك لقواعد المعلومات الإسكانية الخليجية، والنظام العام الموحد لمُلاك العقارات، وغيرها.وأوضح المشرف على الشراكات والتعاون الدولي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالعزيز سمان، أن الاجتماع حقق الأهداف المشتركة التي قام عليها المجلس، لافتاً الانتباه إلى استمرار تنظيم وعقد المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال العمل الإسكاني، وإقامة الأسبوع الخليجي الإسكاني، وتنظيم مؤتمر إسكاني خليجي كل عامين.وأكد على المشاركات الفاعلة بالبحوث والدراسات وأوراق العمل والخبراء في المجال الإسكاني والقطاعات المساندة له خلال الاجتماعات، حيث عرض أفضل ما لدى الدول الأعضاء من إنجازات، إضافة إلى إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية، والدفع نحو توحيد الجهود وتضافرها.وأشار إلى تنسيق الأمانة العامة مع سلطنة عُمان (دولة الرئاسة القادمة) لعقد الاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان، والاجتماع التحضيري للجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان خلال العام القادم 2023.// انتهى //22:36ت م0113