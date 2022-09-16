الطائف 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسحقق اليوم الجواد احتفالي ابن الفحل فروزن بور، لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بقيادة الخيال أحمد الأزهري،وتدريب حسين الشويب ، الفوز بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية على مسافة 1200 م، وذلك خلال الحفل (38) لسباقات موسم الطائف 2022، على ميدان الملك خالد بالحوية.و تضمَّن الحفل ثمانية أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات، حيث جاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الأخرى على النحو التالي:الشوط الأول على مسافة 1200م فازت به الفرس شفناك ابنة الفحل تربل جيج، لمحمد بن عمر بن إبراهيم السكران، وتدريبات أحمد الشايع بقيادة الخيال علي المتعب، الشوط الثاني على مسافة 1200م فاز به الجواد بالب ابن الفحل بيلاردو، لسعد علي معجب المطيري، وتدريبات فواز الغريبان بقيادة الخيال كاميلو أوسبينا، الشوط الثالث على مسافة 1600م فازت به الفرس نوماسه الخالديه ابنة الفحل ليث الخالدية، لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وتدريبات سعد مطلق بقيادة الخيال تركي العوفي، الشوط الرابع على مسافة 1600م فاز به الجواد بيهايف ابن الفحل فونتين أوف يوث لعبدالله بن علي بن جريد المطيري، وتدريبات فواز الغريبان بقيادة الخيال أصيل السرحاني، الشوط الخامس على مسافة 1600م فاز به الجواد حفر الباطن ابن الفحل فرندز ليك، لمحمد بن عسكر بن عبدالله الصقور وتدريبات بسام الموسى بقيادة الخيال نايف العنزي، الشوط السادس على مسافة 2000م فاز به الجواد ابن رمثان ابن الفحل كنستيتيويشن، لسلطان بن عبدالرحمن بن محمد العماج، وتدريبات عبدالعزيز بن جلال بقيادة الخيال أليكسس مورينو، الشوط السابع على مسافة 2000م فاز به الجواد هلال نجد ابن الفحل بانديني، لأبناء مسلم بن محمد أبو ثنين، وتدريبات مطلق أبو ثنين بقيادة الخيال فهد الفريدي.// انتهى//22:45ت م0114