الرياض 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة أبها وضيفه الفيحاء في إطار الجولة الـ 4 من منافسات دوري روشن السعودي التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.سجل لأبها اللاعب صالح العمري عند الدقيقة 65، فيما سجل للفيحاء اللاعب أنتوني عند الدقيقة 87.وبهذه النتيجة رفع أبها رصيده للنقطة الرابعة في المركز الـ 10، فيما رفع الفيحاء رصيده للنقطة الثانية محتلاً المركز الـ 13.ويحل أبها ضيفاً على نظيره الفتح في الثاني من أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري، ويلتقي الفيحاء مع مستضيفه الشباب في اليوم ذاته.// انتهى //22:56ت م0116