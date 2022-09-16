مكة المكرمة 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسزار المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها الـ 42 متحف برج الساعة، والذي يقع في شرفة برج الساعة بجوار الحرم المكي، وذلك ضمن البرامج الثقافية التي تنظمها أمانة المسابقة للمشاركين والبالغ عددهم 153 متسابقاً من 111 دولة من مختلف دول العالم.وتعرف المتسابقون على مكونات متحف برج الساعة، وذلك عبر جولة تحكي لهم قياس الوقت بدءاً من الكون والمجرات، وانتهاء بساعة مكة المكرمة المجاورة للحرم المكي الشريف مهوى أفئدة المسلمين، ووجهة صلاتهم، ورمز توقيت العالم الإسلامي.وفي ختام الزيارة أشاد المتسابقون بما شاهدوه في متحف البرج وما يمثله من اهتمام بالغ من قيادة المملكة في نشر المعرفة في شتى المجالات، مثمنين دور الوزارة في ترتيب وتنظيم مثل هذه الزيارات، مؤكدين أن الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة هذه البلاد المباركة بكل ما من شأنه خدمة للإسلام والمسلمين .// انتهى //23:20ت م0118