الرياض 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسحقق فريق الهلال الفوز على ضيفه فريق الوحدة بنتيجة (3 - 0)، في لقاءٍ جمعهما مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2022-2023".وافتتح التسجيل للهلال المالي موسى ماريجا في الدقيقة 58، فيما أضاف زميله النيجيري أوديون إيجالو الهدف الثاني في الدقيقة 79، وتابع الأرجنتيني لوسيانو فييتو بالهدف الثالث للهلال في الدقيقة 89.ورفع الهلال بهذا الفوز رصيده إلى 12 نقطة، محتلاً وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، بالعلامة الكاملة، وبفارق الأهداف عن الشباب المتصدر، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 3 نقاط، في المركز الثاني عشر.// انتهى //23:24ت م0119