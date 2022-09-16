جيزان 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسدشنت جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية بمنطقة جازان مساء اليوم ، عددًا من المبادرات والمشروعات الاجتماعية لخدمة مستفيديها بتكلفة بلغت 6,206,060 ريالًا ، وذلك بالتعاون مع منصة "إحسان" والداعمين للجمعية ، بحضور رئيس مركز الحكامية علي عواجي .وشملت المشروعات مشروع الكفالة المدرسية لأبناء الأسر ، ويستفيد منه 1156 طالبًا وطالبة ، ومشروع كفالة الأيتام لـ 156 يتيما ويتيمة ، ومشروع سداد إيجارات المنازل لـ 15 أسرة ، ومشروع مأوى لترميم المنازل لـ 26 مستفيدًا ، إلى جانب مشروعات سقيا الماء وبناء وحدة سكنية ، وكفالة 95 أسرة ، وكذلك مشروع زكاة المال لـ 444 أسرة .كما شملت المشروعات مشروع تمكين لتأهيل مشاريع الأسر لـ 9 أسر ، ومشروع دعم الأسر المنتجة لـ 26 أسرة ، وتفريج الكرب لـ 250 أسرة ، ودعم الطلاب الجامعيين لـ 68 طالبا وطالبة ، ومشروع إعانة متضرري الأمطار لـ 36 أسرة ، وكذلك مشروع تأثيث المنازل لـ 40 أسرة ، ومشروع ترميم مساكن أسر الشهداء لـ 6 أسر .// انتهى //23:29ت م0120