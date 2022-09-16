الرياض 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واساختتمت مساء اليوم الجولة الأولى للدوري الممتاز لكرة السلة، بفوز النصر على ضيفه الاتحاد 83-77، وفوز الهلال على مستضيفه العدالة الصاعد للدوري الممتاز 85-73 ، وفوز الأهلي على ضيفه السلام. 102-77 ، وفوز الوحدة على مضيفه ضباء 61-55.يذكر أن مباريات الخميس التي أقيمت في المدينة المنورة فاز فيها الأنصار على ضيفه التعاون الصاعد للدوري الممتاز 93-79، وفاز الفتح على مستضيفه أحد 102-76.// انتهى //23:39ت م0123