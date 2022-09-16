الرياض 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واستغادرُ بعثة المنتخب السعودي غداً إلى مدينة أليكانتي الإسبانية، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، للبدء في المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للأخضر؛ استعدادًا لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 17 وحتى 27 من شهر سبتمبر الجاري.وسيخوض الأخضر خلال المرحلة الثانية مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا في السابع والعشرين من الشهر نفسه، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.واستدعى المدير الفني للمنتخب إيرفي رينارد 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، أحمد بامسعود، علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كنو، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.الجدير بالذكر أن المنتخب يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.من جهة أخرى، أعلنت إدارة المنتخب عن تفاصيل المباريات الودية التي سيخوضها الأخضر في المراحل الثلاث المتبقية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لكأس العالم FIFA قطر 2022™، حيث سيخوض الأخضر 8 مباريات ودية قادمة أمام منتخبات الإكوادور، أمريكا، مقدونيا، ألبانيا، هندوراس، آيسلندا، بنما، كرواتيا.يُذكر أن المنتخب خاض مباراتين وديتين ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي أمام منتخبي كولومبيا وفنزويلا.// انتهى //23:41ت م0124