اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
الجمعة 1444/2/20 هـ الموافق 2022/09/16 م واس
نيويورك 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 139.40 نقطة إلى 0.45% ليغلق عند 30822.42 نقطة، فيما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 28.02 نقطة إلى 0.72% ليغلق عند 3873.33 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 103.96 نقاط إلى 0.90% بواقع 11448.40 نقطة.
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