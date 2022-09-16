نيويورك 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 139.40 نقطة إلى 0.45% ليغلق عند 30822.42 نقطة، فيما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 28.02 نقطة إلى 0.72% ليغلق عند 3873.33 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 103.96 نقاط إلى 0.90% بواقع 11448.40 نقطة.// انتهى //23:42ت م0125