الرياض 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسانطلقت مراحل المسابقة السعودية للبرمجة لطلاب الجامعات "SAUDI CPC"، التي تعدّ النسخة الوطنية من المسابقة الدولية للبرمجة لطلبة الجامعات "International Collegiate Programming Contest"، وتقيمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع الجامعات السعودية؛ بهدف تنمية مهارات أبناء وبنات الوطن التقنية، وتمكينهم من المشاركة والتأهل في نسختي المسابقة الإقليمية والعالمية، حيث تعدُّ أكبر مسابقة برمجة عالمية متعددة المستويات.وتعمل المسابقة التي تقام لأول مرة بالمملكة، على إبراز المواهب الفكرية للشباب المتسابقين من خلال أجواء المنافسة التي تخلقها، وتحسين مهاراتهم الإبداعية والفكرية في البرمجة والعمل الجماعي، وتعزيز قدراتهم في الابتكار لحل المشكلات باستخدام المنطق والتخطيط والتحليل.ويأتي إطلاق المسابقة من خلال مبادرة مهارات المستقبل بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، والأكاديمية السعودية الرقمية، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وأكاديمية طويق، إلى جانب أكثر من 32 جامعة بـِ 13 منطقة.ويتنافس غدًا 51 فريقا، ب 153 طالبا وطالبة، بعد اختبارات وتصفيات أهلتهم للمنافسة الوطنية النهائية، فيما يتأهل الفائزون للمشاركة في المسابقة الإقليمية التي تشمل الدول العربية والأفريقية، وصولًا للتصفيات العالمية.ويبلغ مجموع جوائز المنافسة الوطنية 530 ألف ريال، مقسمةً على ثلاثة مستويات: الذهبية، والبرونزية، والفضية، ويمنح جميع الفائزين من كل مستوى ميدالية المستوى وجائزة مالية.// انتهى //00:43ت م0001