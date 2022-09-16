واشنطن 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسوقعت الولايات المتحدة الأمريكية مع نيجيريا اتفاقية لدعم انتقال الطاقة النظيفة في العاصمة النيجيرية أبوجا.ووقع الاتفاقية عن الحكومة الأمريكية المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري ومن الجانب النيجري وزير البيئة محمد عبدالله.وأفادت الخارجية الأمريكية في بيان أن الاتفاقية تسعى إلى الاستثمار في البنية التحتية للطاقة النظيفة؛ للمساعدة في زيادة أمن الطاقة وتمكين الشركات من تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.// انتهى //01:15ت م0002