الرياض 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-42كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى متربن, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.// انتهى //03:12ت م0004