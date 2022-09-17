جدة 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الملكي الأمير ويليام، بمناسبة إعلان الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، تعيين سموه أميراً لويلز.وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لسموه، متمنياً له موفور الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //06:41ت م0007