إسلام آباد 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم دعوة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون" إلى وضع خطة عمل مناخية خاصة لمساعدة بلاده في التعامل مع كارثة الفيضانات.واهتمت بلقاء رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند بأوزباكستان، واتفاقهما على مواصلة التعاون الاستراتيجي القائم بين بلديهما.وأشارت إلى قلق باكستان وباقي دول المنطقة من تنامي خطر "تنظيم داعش" الإرهابي في أفغانستان وأثره السلبي على الأمن الإقليمي.// انتهى //07:05ت م0008