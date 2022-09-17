المدينة المنورة 21 صفر 1444هـ الموافق 17 سبتمبر 2022م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية .وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الرايس وينبع وينبع النخل والعلا وخيبر ، تبدأ الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم .// انتهى //07:24ت م0009