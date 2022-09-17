عام / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
السبت 1444/2/21 هـ الموافق 2022/09/17 م واس
المدينة المنورة 21 صفر 1444هـ الموافق 17 سبتمبر 2022م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية .
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الرايس وينبع وينبع النخل والعلا وخيبر ، تبدأ الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم .
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