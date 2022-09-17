القاهرة 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الحكومة المصرية التزامها بتطبيق استراتيجية وطنية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كمصدر رئيس للوقود.وسلطت الضوء على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد، ودعوته الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة في ١٧ ديسمبر المقبل.ونشرت صحف السبت إعراب الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها من تصاعد المعارك في إقليم تيجراي، ومطالبتها المتحاربين مواصلة التزامهم إجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب.وتطرقت صحف القاهرة إلى تحذير البنك الدولي من أن العالم ربما يكون في طريقه نحو ركود عالمي مع رفع البنوك المركزية معدلات الفائدة في وقت واحد لمكافحة التضخم المستمر.// انتهى //09:27ت م0010