طوكيو 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسحذرت اليابان من إعصار قوي من المتوقع أن يصل إلى اليابسة في جزيرة كيوشو الجنوبية غدًا الأحد.وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنها قد تصدر تحذيرًا خاصًا لمقاطعة كاجوشيما والجزء الشمالي من جزيرة كيوشو الرئيسية في جنوب البلاد؛ نتيجة احتمال حدوث أمواج عاتية وأمطار غزيرة.واقترب إعصار نانمادول من جزيرة مينامي - دايتو بجنوب اليابان متجها إلى الشمال الغربي بسرعة 20 كيلومترا في الساعة اليوم.// انتهى //09:53ت م0011