الرباط 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن التدابير التي أعلنت عنها الحكومة المغربية لضمان انطلاق الموسم الزراعي الجديد في أفضل الظروف، في ظل موجة الجفاف وندرة المياه.وتناولت صحف الرباط ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدوحة، ولقاءه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتأكيدها على أن البلدين حليفان أساسيان لواشنطن.وتطرقت إلى عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة لبحث الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان.وعرجت صحف المغرب على أعمال الاجتماع الوزاري للمؤتمر الأفريقي الـ18 بشأن البيئة الذي ينعقد بدكار، لبحث القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة على المستوى القاري.// انتهى //09:59ت م0012