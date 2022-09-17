بغداد 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسمدّد مجلس الأمن الدولي، أمس، مهمة فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) في العراق.وذكر المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية أنه جدد ولاية فريق التحقيق (يونيتاد) حتى 17 سبتمبر 2023، وهو الفريق الذي تم إنشاؤه بموجب القرار 2379 (2017) بناءً على طلب من حكومة العراق.ورحب المستشار الخاص رئيس فريق التحقيق (يونيتاد) كريستيان ريتشر، بتجديد مهمة الفريق الذي يؤكد التزام المجتمع الدولي بدعم مهمة "يونيتاد"، مضيفاً أن الفريق سيواصل عمله، بالتعاون مع حكومة العراق والدول الأعضاء، لتحقيق العدالة للضحايا والناجين من الجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي.// انتهى //10:28ت م0014