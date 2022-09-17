كاتماندو 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسلقي 17 شخصًا مصرعهم، وأصيب 7 آخرون بجروح إثر انهيار أرضي نتيجة هطول الأمطار الغزيرة غرب نيبال.وأفاد المتحدث باسم الشرطة النيبالية دان باهادور كاركى أن رجال الإنقاذ انتشلوا الضحايا من حطام خمسة منازل مدفونة تحت الطمي فى منطقة أتشام (450 كيلومترا غرب العاصمة كاتماندو)، مشيرًا إلى أن المصابين نقلوا إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.ويواصل عمال الإنقاذ البحث في موقع الحادثة سعيًا للعثور على 10 أشخاص مفقودين.// انتهى //10:52ت م0015