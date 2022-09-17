تونس 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ضمن اهتماماتها دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد الناخبين في بلاده للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك على تسلم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشروع المرسوم المنظّم للانتخابات التشريعية المقبلة.وأوردت تأكيد الرئيس التونسي خلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال عزمه الثابت على تطهير البلاد من الذين عبثوا بها على مدى سنوات، وأن الدولة لن تكون دولة قانون بالفعل إذا اختلّت الوظيفة القضائية فيها.وأخبرت صحف تونس عن تأكيد رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورنبرون أن بلادها قد تحتاج إلى جيرانها للمساعدة في إمداد البلاد بالكهرباء، وذلك على ضوء تفاقم أزمات الطاقة والغذاء العالمية.// انتهى //11:10ت م0017