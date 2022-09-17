الجزائر 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واستناولت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ضرورة جمع شمل الجزائريين والتفاني في خدمة الوطن، مشيرًا إلى أن الجزائر الجديدة لا تزال في حاجة إلى جميع أبنائها كل من موقعه، من أجل مواجهة التحديات الوطنية والدولية الحاضرة والمستقبلية.وتطرقت إلى التحضيرات الخاصة بانعقاد القمة العربية الـ31 بالجزائر خلال شهر نوفمبر المقبل.وعرجت على إعلان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عن استضافة الجزائر اجتماعا للفصائل الفلسطينية قبل القمة العربية في إطار مسعى يهدف إلى تحقيق المصالحة فيما بينها.وتحدثت صحف السبت عن ارتفاع حصيلة قتلى المواجهات الحدودية بين الجارتين أرمينيا وأذربيجان.// انتهى //11:24ت م0020