لندن 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إجراء العاهل البريطاني، الملك تشارلز الثالث، زيارة رسمية لمقاطعة ويلز ضمن برامج جولته الأولى منذ تولي العرش لمخاطبة شعوب المملكة المتحدة.وتطرقت إلى التحضيرات الجارية لمراسم الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية التي ستجرى يوم الإثنين القادم بمشاركة وفود رسمية وشعبية من كافة أنحاء العالم.وأوردت أنباء عن مقتل 24 شخصاً على الأقل جراء اندلاع مواجهات مسلحة على الحدود المتنازع عليها بين قيرغيزستان وطاجيكستان.ونقلت صحف لندن تحذير البنك الدولي من توقع حدوث ركود في الاقتصاد العالمي العام المقبل جراء رفع البنوك المركزية في عدد من الدول الصناعية الكبرى معدلات الفائدة الرسمية ضمن خطط كبح جماح التضخم المتصاعد.// انتهى //11:28ت م0021