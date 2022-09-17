الخرطوم 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على إعلان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أمس، اتفاقه مع رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، على ترك اختيار رئيسي مجلسي السيادة والوزراء للمدنيين.ونشرت تقريرًا للمجلس القومي للدفاع المدني السوداني أكد فيه أن الوفيات جراء الفيضانات بلغت 134 وفاة و120 إصابة فيما انهار 54551 منزلا بشكل كلي، 74212 منزلًا بشكل جزئي، بينما تضرر 240757 فدانًا و364 مرفقًا و298 متجرًا ومخازن ونفوق 2741 من المواشي.وركزت صحف السبت على تأكيد اتحاد العمل السوداني أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السودان ومصر، ستسهم في معالجة المشاكل والتحديات الماثلة وتسهيل حركة التجارة وزيادة الاستثمارات وحجم التبادلات التجارية لخلق علاقات استراتيجية.وعرجت على تحذير المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن ما يصل إلى 345 مليون شخص يسيرون نحو المجاعة.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى قمع قوات الاحتلال المسيرة الفلسطينية السلمية المناهضة للاستيطان في بلدة بيت دجن شرقي محافظة نابلس، مستخدمةً الرصاص المطاطي، ما أسفر عن إصابة 16 شخصًا.// انتهى //11:34ت م0022