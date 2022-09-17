إسلام آباد 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسقتل ثلاثة مسلحين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية نفذتها قوات الأمن الباكستانية اليوم في منطقة قرب الحدود مع أفغانستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية في بيان اليوم أنها تلقت معلومات استخباراتية عن وجود خلية إرهابية في منطقة "جمرود" شمال غربي باكستان، كانت تخطط لتنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس، مضيفة أن فرقة من قوة مكافحة الإرهاب داهمت موقع تلك الخلية الإرهابية وقضت على ثلاثة إرهابيين، خلال تبادل إطلاق النار معهم بعد أن رفضوا الاستسلام.وأشارت إلى أن قوات الأمن شنت عملية تمشيط مكثفة في تلك المنطقة للبحث عن أي عناصر أخرى على اتصال بتلك الخلية الإرهابية، مبينة أن الإرهابيين الثلاثة ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وأن قوات الأمن صادرت من حوزتهم كمية من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة.// انتهى //13:11ت م0027