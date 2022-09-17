القاهرة 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسيشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في أعمال الشق رفيع المستوى من اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في تصريح له اليوم، أن أبو الغيط سيشارك في عدد من الفاعليات والاجتماعات رفيعة المستوى التي تناقش موضوعات وقضايا ترتبط بأولويات عربية مهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وأشار إلى أن الأمين العام للجامعة العربية سيجري مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين الدوليين حول سبل تطوير التعاون بين الجامعة العربية والأطراف الدولية والإقليمية.// انتهى //13:18ت م0028