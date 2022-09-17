مقديشو 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسقتل 35 عنصرا من الميليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية للجيش الوطني الصومالي بمناطق تابعة لإقليم هيران بولاية هيرشبيلي الإقليمية وسط الصومال.وأفادت وكالة الأنباء الصومالية اليوم نقلاً عن تصريحات لكبار ضباط القوات المسلحة الصومالية، أن العملية العسكرية جرت في منطقة أبوري على بعد 25 كيلومترًا شرق مدينة بولو بردي، مبينة أن الخلايا الإرهابية تعرضت لضربات موجعة، مخلفة وراءها قتلى وجرحى.// انتهى //13:26ت م0029