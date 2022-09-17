مقديشو 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسالتقى الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.وجرى خلال اللقاء وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية، مناقشة تعزيز العلاقات الدبلوماسية، والتعاون بين البلدين، والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية، للحكومة الصومالية وخططها التنموية والتعاون والتكامل الاقتصادي والأمني والسياسي.// انتهى //13:30ت م0031