نور سلطان 21 صفر 1444هـ الموافق 17 سبتمبر 2022م واسالتقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان، سماحة مفتي جمهورية كازاخستان الشيخ نوريزباي حاج تاغانولى أوتبينوف، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها لرئاسة وفد المملكة بمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية.وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية خلال اللقاء حرص المملكة على تعزيز العلاقات الأخوية مع جمهورية كازاخستان في مختلف المجالات ولاسيما ما يتعلق بالشأن الإسلامي.ونوه سماحة مفتي جمهورية كازاخستان من جانبه بالجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في خدمة المسلمين بالعالم والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، مثمناً جهود المملكة الإنسانية في مساعدة شعوب العالم.وجرى في ختام اللقاء تبادل الهدية التذكارية.// انتهى //13:41ت م0032