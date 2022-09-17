مقديشو 21 صفر 1444هـ الموافق 17 سبتمبر 2022م واسالتقى الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في العاصمة الأمريكية واشنطن، رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا.وتناول اللقاء علاقات التعاون بين الصومال وصندوق النقد الدولي.واتفق الجانبان خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم، على تسريع القضايا التي تواجه الحكومة الصومالية لتنفيذ خطة استكمال عملية الإعفاء من الديون في الصومال.// انتهى //13:49ت م0033