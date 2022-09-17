القاهرة 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسالتقت وزيرة البيئة المصرية والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 الدكتورة ياسمين فؤاد، بالمبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماعات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بالسنغال.وجرى خلال اللقاء بحث المخرجات المتوقعة من مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل فيما يتعلق بموضوعات التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار وكيفية الخروج من المؤتمر بمخرجات فعلية كونه مؤتمرًا للتنفيذ.// انتهى //13:54ت م0034