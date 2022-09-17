القاهرة 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واستستضيف العاصمة المصرية القاهرة أعمال الدورة (13) لمؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، الذي تنظمه الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر المقبل، بمشاركة 52 دولة أفريقية.وسيبحث المؤتمر على مدى أربعة أيام، كيفية تحقيق التكامل والتعاون بشأن الأنشطة التعاونية المختلفة بين الدول المشاركة، وآفاق التواصل مع المنظمات التعاونية على المستوى الإقليمي والدولي، فيما سيُعقد قبيل انعقاد المؤتمر يومي 15 و16 أكتوبر المقبل اجتماع مجالس إدارات الحلف التعاوني الدولي والحلف التعاوني الأفريقي وتعاونيات الإسكان الدولية.ويهدف مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة إلى دعم وتعزيز آفاق التعاون بين الأفارقة بمختلف المجالات، وكذلك تبادل الخبرات في نظم التعاونيات بين الدول المشاركة.// انتهى //14:14ت م0037