الرياض 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسشاركت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مؤتمر فياتا 2022م المنعقد في جمهورية كوريا الجنوبية في الفترة من 14-16 سبتمبر الجاري، والذي يُنظمه الاتحاد الدولي لوسطاء الشحن (فياتا)، بحضور ومشاركة العديد من الجهات المهتمة بالقطاع اللوجستي من مختلف دول العالم.وشملت المشاركة بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر ، ما يؤكد دورها الذي تقوم به نحو تعزيز القطاع اللوجستي في المملكة من خلال خدماتها الجمركية التي تُقدمّها، وضمن مساعيها لدعم كل ما من شأنه أن يُحقق رؤيتها في أن تُصبح المملكة منصةً لوجستية عالمية.وتهدف الزكاة والضريبة والجمارك من خلال هذه المشاركة إلى الخروج بمكتسبات، من أبرزها تعزيز دور المملكة في السوق العالمي من خلال عرض وتقديم الخدمات والحلول الرقمية والتقنية في العمل الجمركي، إلى جانب إبراز الخدمات التي تقدمها في مجال تيسير التجارة عبر الحدود، بالإضافة إلى معرفة أهم التحديات التي تواجه القطاع اللوجستي.كما تسعى إلى تعزيز العلاقات الدولية بين الهيئة والمسؤولين والخبراء في مجال الخدمات اللوجستية وتيسير التجارة، حيث يُمثل معرض فياتا فرصة لمناقشة المستجدات في الشأن اللوجستي والتوجهات العالمية للخدمات اللوجستية ودورها في مجال تيسير التجارة العالمية، وتحسين الصناعات والخدمات في مجال النقل والشحن والخدمات اللوجستية وتطوير مستندات الشحن الموحدة.يُشار إلى أن معرض ومؤتمر فياتا يُعد منصّة دولية لعرض ومناقشة كل ما يهم قطاع الشحن والخدمات اللوجيستية، حيث يتم تسليط الضوء على مستقبل قطاع الخدمات اللوجيستية في ضوء التطورات التقنية، ودور القطاع اللوجيستي في تحقيق التكامل الإقليمي والعالمي، وأهمية النهوض بالقدرات البشرية العاملة في القطاع، كما يضع المؤتمر رصد الممارسات الناشئة، بما في ذلك حلول التكنولوجيا وتبادل المعلومات بين الجمارك والوكالات الأخرى كأحد أهدافه الأساسية.// انتهى //15:09ت م0039