مقديشو 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسألقت قوات الأمن الصومالية القبض على 10عناصر من مليشيات الشباب الإرهابية، كان بحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.وأفادت - وكالة الأنباء الصومالية - اليوم، أن قوات الأمن استولوا خلال عملية الاعتقال على ثلاثة منشآت سرية كان الإرهابيين يختبئون فيها، في ضواحي العاصمة مقديشو، مشيرة إلى أن قوات الأمن دمرت شبكة تقوم بتنفيذ عمليات القتل والتفجيرات المخطط لها .// انتهى //16:33ت م0043