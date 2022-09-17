عدن 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 219 طناً و350 كيلوغراماً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مديريات البريقة ودار سعد والشيخ عثمان بمحافظة عدن، استفاد منها 12,300 فرد.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //17:04ت م0046