تيرانا 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسقام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بزيارة تفقدية لمشروع دعم الطلاب الأيتام والمحتاجين بمدارس المشيخة الإسلامية في ألبانيا. واطلع الفريق على سير أعمال المشروع الذي يستهدف دعم 154 طفلاً في مدينتي تيرانا والباسان من خلال تأمين الرسوم الدراسية والمستلزمات التعليمية لهم، كما التقى الفريق خلال الزيارة بعدد من المستفيدين من المشروع.وتأتي الزيارة بهدف دراسة الأثر المترتب من الدعم، وتقصي الاحتياجات المستقبلية للمستفيدين، إضافة إلى بحث سبل تطوير المشروع بالتعاون مع المشيخة الإسلامية الألبانية.// انتهى //17:05ت م0047