جيزان 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسينظٌم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في مدينة جازان، الاثنين القادم لقاء حوارياً تحت عنوان "التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية " ، وذلك بمقر حاضنة أعمال عشرة أضعاف.ويتناول اللقاء عدة محاور أهمها: أثر تمكين المرأة على المجتمع والأسرة، دور الجهات التمويلية في دعم المرأة اقتصادياً، أرقام وإحصائيات ونماذج مميزة لتمكين المرأة في منطقة جازان.ويأتي استمرارا للنهج الذي حرص المركز عليه منذ انشائه على اشراك المرأة في جميع مشروعاته وبرامجه، بحيث أصبحت المرأة عضوا فاعلاً في جميع فعالياته ونشاطاته، و تبنى المركز قضايا المرأة وناقشها من خلال اللقاءات الوطنية، كما سبق وقدمت أكاديمية الحوار للتدريب بالمركز دبلوم متخصص لتمكين القيادات النسائية.// انتهى //17:05ت م0049