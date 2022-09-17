حجة 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسقدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 1.354 مستفيدًا خلال الفترة من 24 حتى 30 أغسطس 2022م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 350 مريضًا، وعيادة الطوارئ 143 فردًا، وعيادة الباطنية 163 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات، فيما صرفت الأدوية لـ 677 شخصًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 13 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 128 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.// انتهى//17:06ت م0050