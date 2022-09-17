حجة 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسقدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 5.852 مستفيداً خلال الفترة من 24 حتى 30 أغسطس 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 635 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 376 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 71 مستفيدًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 480 مريضًا، وعيادة الإحالة الطبية 12 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 242 طفلاً، وقسم التوليد 14 مريضًا، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.777 مريضًا، واستفاد من قسم الأشعة 86 مستفيدًا،وأجري 341 فحصًا مخبريًا، وراجع قسم التوعية والتثقيف 1.818 فردًا.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 777 فردًا، وقسم نقل الدم 4 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //17:06ت م0051