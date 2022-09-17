المدينة المنورة 21 صفر 1444هـ الموافق 17 سبتمبر 2022م واسعقدت مجموعة باك ستيج أمس بالمدينة المنورة مؤتمرا صحفيا برعاية وزارة الرياضة للتعريف ببطولة المصارعة SPW التي ستنطلق في يومي 14 و15 أكتوبر المقبل بمقر الإستاد الرياضي بالمدينة المنورة .وشهد المؤتمر -الذي حضره مدير مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة اللواء الطبيب محمد البريدي ومدير هيئة الرياضة بمنطقة المدينة المنورة حاتم سلامة والمشرف العام للمؤتمر الدكتور يعقوب البشاوري وبطل المصارعة نايف المطيري- عرضا تفاعليا مصورا قدمته باك ستيج للتعريف برياضة المصارعة وعدد من الفنون الرياضية تماشيا مع رؤية المملكة 2030 ، كما تخلل المؤتمر عرض قدمه فريق الجمباز الإيقاعي لمجموعة من الفتيات قمن بحركات استعراضية وكذلك عرض مماثل لعدد من المصارعين .وفي ختام المؤتمر أوضحت مسؤولة المركز الإعلامي بالمجموعة منال سالم مجالات ونشاط المركز ورؤيته وفقا لأهداف مجموعة باك ستيج التي تحث على أن تنظيم وإدارة المؤتمرات والفعاليات لا بد أن تُقام بطريقة صحيحة وأن للمركز الإعلامي دور في إيصال هذا المجهود للجميع، إضافة إلى كونه لا يقتصر على شخص معين أو جهة معينة بل هو في خدمة كل ما فيه منفعة لسكان المدينة المنورة بصفة خاصة والمملكة بالعموم فهو يضم جميع الخبرات الإعلامية والفئات الطامحة للوصول إلى الظهور الإعلامي الذي يليق بمجموعة باك ستيج ويليق بالإعلام عموما كما هو موضح وفق رؤية المملكة 2030 التي تحث على التطوير في المجالات الإعلامية والمهنية كافة.// انتهى //17:42ت م0055