الدمام 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واساختتمت اليوم مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وتمكنت 6 أندية من تحقيق الفوز وإضافة نقطتين في رصيدها بسلم الترتيب.وأسفرت النتائج عن فوز الروضة على نظيره النجوم بنتيجة (27-35)، وتمكن الهداية من اقتناص الفوز على الخويلدية بفارق هدف واحد بنتيجة (28-29)، وكسب الفيحاء منافسه الثقبة بنتيجة (24-27)، وفي الأحساء تغلب الفتح على السلام بنتيجة (33-27)، وتعادل هجر مع الجزيرة بنتيجة (25-25)، وفي آخر مباريات الجولة فاز العدالة على الجيل بنتيجة (38-29).// انتهى //17:43ت م0059