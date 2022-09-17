الرياض 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسجرت اليوم مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2022-2023م، بخوض 5 مواجهات أقيمت في التوقيت نفسه.وأسفرت النتائج عن مواصلة أندية النور ومضر والخليج حصدها العلامة الكاملة في الجولتين، إذ تمكن النور من كسب مضيفه الوحدة بنتيجة (23-39)، وتغلب مضر على القارة بنتيجة (34-28)، وفاز الخليج على المحيط بنتيجة (42-32)، وفي رابع المواجهات انتصر الابتسام على ضيفه الأهلي بنتيجة (30-21)، وشهدت المواجهة الأخيرة تعادل الصفا مع الترجي بنتيجة (28-28).// انتهى //17:44ت م0060