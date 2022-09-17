لندن 21 صفر 1444 الموافق 17 سبتمبر 2022 واسفاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه وولفرهامبتون بثلاثية دون مقابل ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب مولينيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدموبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا فيما بقي رصيد وولفرهامبتون عند 6 نقاط في المركز ال16.// انتهى //17:48ت م0062