رياضي / مانشستر سيتي يفوز على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
السبت 1444/2/21 هـ الموافق 2022/09/17 م واس
لندن 21 صفر 1444 الموافق 17 سبتمبر 2022 واس
فاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه وولفرهامبتون بثلاثية دون مقابل ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب مولينيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا فيما بقي رصيد وولفرهامبتون عند 6 نقاط في المركز ال16.
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17:48ت م
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