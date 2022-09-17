الخرطوم 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه في القصر الرئاسي اليوم بمستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك.وتم خلال اللقاء بحث مسار تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان والجهود الجارية لتنفيذ ما تبقى من بنوده، إضافة إلى بحث الدور الكبير الذي ستضطلع به القوات المشتركة التي تم تخريجها مؤخرا لدعم السلام والاستقرار بالجنوب .// انتهى //19:29ت م0064