سياسي/ وزير الخارجية الأردني يلتقي بمنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي
السبت 1444/2/21 هـ الموافق 2022/09/17 م واس
عمّان 21 صفر 1443 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واس
التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في العاصمة الأمريكية واشنطن بمنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان اليوم: إن الجانبين بحثا خلال اللقاء تعزيز آفاق الشراكة الإستراتيجية الأردنية الأمريكية، وجهود مواجهة التحديات الإقليمية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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19:29ت م
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