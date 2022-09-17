عمّان 21 صفر 1443 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في العاصمة الأمريكية واشنطن بمنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك.وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان اليوم: إن الجانبين بحثا خلال اللقاء تعزيز آفاق الشراكة الإستراتيجية الأردنية الأمريكية، وجهود مواجهة التحديات الإقليمية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.// انتهى//19:29ت م0065