أستانا 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسأعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف اليوم توقيع قانون يقضي بإعادة تسمية العاصمة نور سلطان إلى أستانا، ومرسوم آخر بتمديد فترة الرئاسة إلى سبع سنوات .وقالت الرئاسة الكازاخية في بيان : إن الرئيس قاسم جومارت توكاييف وقع هذا القانون الذي يتضمن تعديلات دستورية تحدد أيضا مدة ولاية رئيس الجمهورية بسبع سنوات غير قابلة للتجديد بعدما كانت خمس سنوات قابلة للتجديد مرتين على التوالي.وأضافت ، أن المراسيم نافذة المفعول من فور توقيعها .الجدير بالذكر أن برلمانيين قاموا بتقديم مقترح بإعادة استخدام اسم العاصمة الكازاخية السابق (أستانا) وتم إدراج القرار في مشروع قانون دستوري بموافقة رئيس الدولة.// انتهى //19:43ت م0066