الرياض 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واسأسفرت نتائج الجولة الأولى من دوري ممتاز الناشئين للكرة الطائرة التي أقيمت أمس عن فوز الهلال على السلام بثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت نتائج الأشواط (25/7، 25/10، 25/11)، وتغلب الهداية على العمران بثلاثة أشواط مقابل شوط، وجاءت نتائج الأشواط (25/20، 18/25، 25/18، 25/19)، ونجح النور في تجاوز العرين بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط (22/25، 25/15، 25/17، 25/11)، فيما فاز الخويلدية على اليرموك بثلاثة أشواط دون مقابل، وجاءت نتائج الأشواط (25/8 ، 25/18 ، 26/24).// انتهى //19:49ت م0067