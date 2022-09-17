رياضي / الخويلدية يتغلب على اليرموك والهلال يعبر السلام في افتتاح دوري ممتاز الناشئين للكرة الطائرة
السبت 1444/2/21 هـ الموافق 2022/09/17 م واس
الرياض 21 صفر 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2022 م واس
أسفرت نتائج الجولة الأولى من دوري ممتاز الناشئين للكرة الطائرة التي أقيمت أمس عن فوز الهلال على السلام بثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت نتائج الأشواط (25/7، 25/10، 25/11)، وتغلب الهداية على العمران بثلاثة أشواط مقابل شوط، وجاءت نتائج الأشواط (25/20، 18/25، 25/18، 25/19)، ونجح النور في تجاوز العرين بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط (22/25، 25/15، 25/17، 25/11)، فيما فاز الخويلدية على اليرموك بثلاثة أشواط دون مقابل، وجاءت نتائج الأشواط (25/8 ، 25/18 ، 26/24).
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